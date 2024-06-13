Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις 11:00 πμ το υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών:

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, εκσυγχρονισμός των θυγατρικών του και σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της πορείας υλοποίησης και εισήγηση για την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των έργων: α) Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) Κατασκευή έργων ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, γ) Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.

