Στη σκιά του ανασχηματισμού συνεδριάζει την Παρασκευή το Υπουργικό Συμβούλιο - Τα θέματα της ατζέντας

Σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών θα τεθούν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

υπουργικό

Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις 11:00 πμ το υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών:

  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ψηφιακό τέλος συναλλαγών, β) Αναδιάρθρωση του Υπερταμείου, εκσυγχρονισμός των θυγατρικών του και σύσταση νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, 
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Δικαιώματα των προσώπων που πάσχουν από άνοια και των φροντιστών τους, β) Μεταμόσχευση ιστών και κυττάρων, γ) Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, 
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της πορείας υλοποίησης και εισήγηση για την έγκριση επικαιροποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς 2022-2025,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη της ετήσιας έκθεσης Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,
  • Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα των έργων: α) Κατασκευή φράγματος Τσικνιά Λέσβου, β) Κατασκευή έργων ύδρευσης Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας, γ) Επέκταση Ιόνιας Οδού: Τμήμα Ιωάννινα – Κακαβιά 
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με την έγκριση Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών,    
  • Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα.
