Για περισσότερο από 20 ώρες ο 27χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή Λαμπίρι Αγιαλείας, παρακολουθούσε από απόσταση τη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που είχε στηθεί από το Λιμενικό.

Βρισκόταν σε χώρο παραλιακού καταστήματος (beach bar) και φοβούμενος πιθανές επιπτώσεις για παράνομη αλιεία, επέλεξε να κρύβεται όλο αυτό το διάστημα, με σκάφη και βατραχανθρώπους του Λιμενικου, ιδιώτες δύτες, βατραχανθρώπους και ελικόπτερο να τον αναζητούν σε θάλασσα και ξηρά.

Ο 27χρονος που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό και εντοπίστηκε στην ξηρά στην περιοχή έρευνας το βράδυ της Τρίτης 11/06/2024, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, κατέθεσε στους λιμενικούς: «Φοβήθηκα, γιατί έκανα παράνομη αλιεία και φοβόμουν τις επιπτώσεις», υποστήριξε μάλιστα πως δεν κατάλαβε ότι οι έρευνες γίνονταν για εκείνον. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη μητέρα του δίνοντας το στίγμα του και εκείνη ειδοποίησε το Λιμενικό.

Οπως αποκαλύπτει σήμερα η «Πελοπόννησος», ο νεαρός είχε ναυτολογηθεί σε πλοίο που είχε καταπλεύσει στην Αντίκυρα, από το οποίο δηλώθηκε ως «απών», κατά την επιθεώρηση προχθές το μεσημέρι

Απορίας άξιο ωστόσο αποτελεί και το γεγονός πως δεν φρόντισε να έλθει σε επικοινωνία, ενημερώνοντας πως είναι καλά στην υγεία του, με τον φίλο του ο οποίος και κατήγγειλε στις Αρχές την εξαφάνιση του. Πρόκειται για το άτομο, με το οποίο μαζί μετέβησαν τη Δευτέρα, στο Λαμπίρι για νυχτερινή υποβρύχια αλιεία, με τη χρήση ψαροντούφεκου και φακού.

Σύμφωνα με πληροφορίες κινδυνεύει και με πρόστιμο έως 10.000 ευρώ για άσκοπη κινητοποίηση των αρχών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Αναφορικά με τις έρευνες προς εντοπισμό του 27χρονου αγνοούμενου υποβρύχιου αλιέα στο Αίγιο, γνωρίζεται ότι εντοπίστηκε σώος τις βραδινές ώρες χθες, κοντά στην παραλία Λαμπιρίου του Δήμου Αιγιαλείας από στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Αιγίου, κατόπιν επικοινωνίας του ίδιου με συγγενικό του πρόσωπο.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αιγίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.