Μεξικό: Έπαθε ηλεκτροπληξία ενώ έκανε τζακούζι με τη σύντροφό του

Τραγικό θάνατο βρήκε 43χρονος στο Μεξικό καθώς υπέστη ηλεκτροπληξία ενώ χαλάρωνε με τη σύντροφό του σε τζακούζι σε συγκρότημα ιδιωτικών κατοικιών στο Πουέρτο Πενιάσκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο θάνατος του αλλά τα εγκαύματα που υπέστη η γυναίκα μαζί του, οφείλονται σε πιθανή ηλεκτρική εκκένωση όταν και οι δύο βρίσκονταν μέσα στο τζακούζι, σύμφωνα με ανάρτηση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας Δικαιοσύνης για την πολιτεία Σονόρα.

Αναγνωρίστηκαν ως Αμερικανοί πολίτες μεξικανικής καταγωγής από το γραφείο του εισαγγελέα.

Το τι προκάλεσε την ηλεκτρική βλάβη, που συνέβη γύρω στις 8:30 μ.μ. Τρίτη, εξακολουθεί να διερευνάται, δήλωσαν οι αρχές.

Το Πουέρτο Πενιάσκο,, επίσης γνωστό ως Rocky Point, είναι μια πόλη γνωστός προορισμός για τους λάτρεις του ψαρέματος και θέρετρο στον Κόλπο της Καλιφόρνια, νότια της Αριζόνα.

Πηγή: skai.gr

