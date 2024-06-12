Πολλές καταγγελίες κατοίκων της περιοχής του Ντράφι έφτασαν στον ΣΚΑΪ, σύμφωνα με τις οποίες καθάρισαν τα οικόπεδά τους αλλά ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου δεν μαζεύει την καύσιμη ύλη από εκεί που έχει συγκεντρωθεί.

Η δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου απάντησε σε έντονο ύφος στις εικόνες των καταγγελιών λέγοντας ότι οι πολίτες άφησαν τα ξερόκλαδα και τα άλλα εύφλεκτα υλικά κάτω από τα πεύκα, δημιουργώντας ένα «προσάναμα».

Οπως είπε η κυρία Δήμητρα Τσεβά, ο κάθε πολίτης που είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό του οικοπέδου του ( ή ο εργολάβος που ανέλαβε τον καθαρισμό) θα πρέπει ο ίδιος να μεταφέρει την καύσιμη ύλη στο οικόπεδο που έχει ορίσει ο Δήμος ως τόπο συγκέντρωσης, για να τα πάρουν από εκεί τα φορτηγά.

Στο ερώτημα των δημοσιογράφων αν ισχύει ο κανονισμός που λέει ότι ο πολίτης καλεί τον Δήμο για να μαζέψει τα συγκεντρωμένα υλικά από τον καθαρισμό, η δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ο δήμος δεν έχει υποχρεώσει να μαζέψει την ύλη από τα χέρσα οικόπεδα (που οι ιδιοκτήτες τους ζουν σε άλλη περιοχή).

Στην περίπτωση του κατοίκου της περιοχής που καθαρίζει το οικόπεδο γύρω από το σπίτι τους και καλεί στη συνέχεια τον Δήμο – που δεν έρχεται σύμφωνα με τις καταγγελίες - η απάντηση της κας Τσεβά ήταν: «Δεν προλαβαίνουμε, έχουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα. Οι πολίτες θα περιμένουν στη σειρά των αιτήσεων για να έρθουμε να τα πάρουμε».

Όπως είπε μάλιστα, αυτή τη στιγμή είναι σε αναμονή περίπου 400 αιτήσεις.

