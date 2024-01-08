Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Αγγλία πέθαναν πρόωρα στη δεκαετία από το 2011 και μετά λόγω του συνδυασμού φτώχειας, λιτότητας και κορωνοϊού.

Πρόκειται για ένα μοιραίο κοκτέιλ ανισότητας ως προς τη δημόσια υγεία που έχει πλήξει δυσανάλογα σκληρά τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται σε έρευνα του Ινστιτούτου Ισότητας Υγείας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου UCL υπό τον διακεκριμένο καθηγητή Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας σερ Μάικλ Μάρμοτ, την οποία αποκαλύπτει ο Guardian.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, αποδεικνύεται το πόσο πολύ οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες οδηγούν σε πρόωρους θανάτους φτωχότερων πολιτών από καρκίνο, καρδιολογικά προβλήματα και άλλες ασθένειες.

Η έρευνα βασίστηκε σε επίσημα στατιστικά στοιχεία και επικεντρώθηκε στο προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της Αγγλίας που ζουν εκτός του 10% των πιο εύπορων περιοχών της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα καταδεικνύει πως από το 2011 ως το 2019 1.062.334 άνθρωποι πέθαναν νωρίτερα από όσο θα πέθαιναν αν ζούσαν σε κάποια από τις περιοχές που περιλαμβάνονται στο 10% των πλουσιότερων περιοχών της Αγγλίας.

Ακόμα 151.615 πρόωροι θάνατοι καταγράφηκαν το 2020, αν και ο αριθμός αυτός είναι υψηλότερος του αναμενόμενου λόγω της πανδημίας της COVID-19.

Από αυτούς τους θανάτους, οι 148.000 αποδίδονται ευθέως στα μέτρα λιτότητας που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση Κάμερον από το 2010 και έπειτα.

Ο καθηγητής Μάρμοτ σχολίασε ότι το πάνω από 1 εκατομμύριο πρόωροι θάνατοι λόγω ανισοτήτων υγείας οφείλεται σε «σοκαριστική αποτυχία των πολιτικών». Πρόσθεσε ότι η μόνη αναπτυγμένη χώρα όπου οι ανισότητες στη δημόσια υγεία είναι ευρύτερες είναι οι ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

