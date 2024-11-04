Αγγλία: Αύξηση στα πανεπιστημιακά δίδακτρα για πρώτη φορά εδώ και 8 χρόνια

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Αύξηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων για τους γηγενείς φοιτητές στα βρετανικά πανεπιστήμια ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας της νέας κυβέρνησης υπό το Εργατικό Κόμμα Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Για να αποκατασταθεί, όπως είπε, η «σταθερότητα» στην ανώτερη εκπαίδευση τα ετήσια δίδακτρα θα αυξηθούν κατά 285 λίρες στις 9.535 λίρες από τον Απρίλιο του 2025. Είναι αύξηση της τάξης του 3,1% που συνδέεται με τον πληθωρισμό.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση των διδάκτρων από το 2017, με σκοπό, κατά την κα Φίλιπσον, να βοηθηθούν τα πανεπιστήμια που αντιμετωπίζουν «μια οικονομική μαύρη τρύπα».

Η αύξηση των διδάκτρων αποτελούσε πάγιο αίτημα των πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια, καθώς μετά από το Brexit πολλοί Ευρωπαίοι επίδοξοι φοιτητές έμειναν μακριά από την επιλογή ενός αγγλικού πανεπιστημίου λόγω των διδάκτρων που αυξήθηκαν σε επίπεδα που ίσχυαν για τους εκτός ΕΕ σπουδαστές.

Η υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα μία αύξηση των «δανείων συντήρησης» που χορηγούνται στους φοιτητές για την κάλυψη βασικών καθημερινών δαπανών τους, συγκεκριμένα κατά 414 λίρες το χρόνο.

Η κα Φίλιπσον προανήγγειλε επίσης μια σειρά προτάσεων από το υπουργείο της για την ευρύτερη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση της υπουργού που έγινε στη Βουλή των Κοινοτήτων αργά το απόγευμα της Δευτέρας, η σκιώδης υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών Λώρα Τροτ είπε πως «η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό την περασμένη εβδομάδα κήρυξη πόλεμο στις επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και στους αγρότες και τώρα θέλει να προσθέσει τους φοιτητές σε αυτή τη λίστα».

Ο αντιπρόεδρος του οργανισμού που εκπροσωπεί τα βρετανικά πανεπιστήμια Universities UK Μάλκολμ Πρες καλωσόρισε την αύξηση των διδάκτρων. Απευθυνόμενος δε προς τους επίδοξους φοιτητές, τους είπε να μην ανησυχούν, καθώς δεν αλλάζει το σύστημα αποπληρωμής των φοιτητικών δανείων μόνο όταν μπουν στην αγορά εργασίας με συγκεκριμένες απολαβές,

