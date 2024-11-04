Συρία: Τουλάχιστον δύο μαχητές της Χεζμπολάχ νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον δύο μαχητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ, νότια της Δαμασκού, όπου το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ισχυρή παρουσία.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση είχε στόχο «ένα σπίτι σε ένα αγρόκτημα στον τομέα της Σαγιέντα Ζεϊνάμπ που χρησιμοποιείται από μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν».

Δύο μαχητές του λιβανέζικου κινήματος, το οποίο είναι σε ανοιχτό πόλεμο με το Ισραήλ από τις 23 Σεπτεμβρίου, σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μη στρατιωτικούς στόχους νότια της πρωτεύουσας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ», μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA .

«Άκουσα τρεις διαδοχικές εκρήξεις, μια πολύ ισχυρή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Μεχντί Μαχφούζ.

Πρόσθεσε ότι αργότερα είδε «μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από αγροτική περιοχή».

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε κοντινές γειτονιές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

