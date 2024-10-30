Η υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε σήμερα «αύξηση των φόρων κατά 40 δισ. στερλίνες» (48 δισ. ευρώ) κατά την παρουσίαση του πρώτου προϋπολογισμού της νέας κυβέρνησης των Εργατικών, επιρρίπτοντας την ευθύνη σε μια "τρύπα" στα δημόσια οικονομικά που κληρονομήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών.

Μεταξύ αυτών των αυξήσεων των φόρων, η Ριβς ανακοίνωσε κυρίως αύξηση των εργοδοτικών εισφορών, το ποσοστό των οποίων θα αυξηθεί στο 15% ενώ το ελάχιστο όριο από το οποίο αρχίζει να καταβάλλεται η εισφορά θα μειωθεί, κάτι που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει επιπλέον έσοδα 25 δισ. στερλινών ετησίως μέχρι το τέλος της νομοθετικής περιόδου, όπως διευκρίνισε.

Η υπουργός Οικονομικών προβλέπει επίσης αύξηση των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών με τον μεγαλύτερο συντελεστή να φθάνει το 24%, αλλά διαβεβαιώνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο «θα έχει πάντοτε τον πιο χαμηλό φόρο κεφαλαιουχικών κερδών από όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7)».

«Ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο και να αυξηθεί η οικονομική ανάπτυξη είναι επενδύσεις, επενδύσεις, επενδύσεις», είπε η Ριβς, προσθέτοντας πως η χώρα πρέπει να «αποκαταστήσει την οικονομική σταθερότητα και να γυρίσει σελίδα έπειτα από 14 χρόνια» κυβερνήσεων των Συντηρητικών.

Η Ριβς ανακοίνωσε εξάλλου πως ο δημόσιος οργανισμός δημοσιονομικών προβλέψεων OBR βελτίωσε τις προβλέψεις του για ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας αύξηση 1,1% του ΑΕΠ φέτος (έναντι 0.8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη) και αύξηση 2% το επόμενο έτος (έναντι 1,9% προηγουμένως).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

