Ρούτε: Το ΝΑΤΟ ενωμένο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ

Το ΝΑΤΟ θα συνεργαστεί με όποιον κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές και θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει ενωμένο, δεσμεύτηκε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

«Θα συνεργαστούμε με την Κάμαλα Χάρις, θα συνεργαστούμε με τον Ντόναλντ Τραμπ και θα διασφαλίσουμε ότι η Συμμαχία θα παραμείνει ενωμένη», δήλωσε ο Ρούτε, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία, γιατί αυτό είναι προς το συμφέρον μας και είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ», τόνισε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ θα παραμείνουν αφοσιωμένες στο ΝΑΤΟ. «Γνωρίζουν ότι αν ο Πούτιν πετύχει στην Ουκρανία, μια ενθαρρυμένη Ρωσία θα βρίσκεται τότε στην ανατολική μας πτέρυγα και θα αποτελεί άμεση απειλή για τα εδάφη του ΝΑΤΟ», είπε.

«Γι’ αυτό εμπλέκονται στην Ουκρανία, γι’ αυτό εμπλέκονται στο ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Οκτωβρίου, ο Ρούτε -- ο οποίος είχε διατελέσει πρωθυπουργός της Ολλανδίας επί 14 χρόνια -- δήλωσε ότι δεν ανησυχεί για το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

«Γνωρίζω και τους δύο υποψήφιους πολύ καλά και συνεργάστηκα με τον Ντόναλντ Τραμπ για τέσσερα χρόνια», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

