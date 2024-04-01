Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ύποπτοι που συνελήφθησαν χθες, Κυριακή, στο Νταγκεστάν, στον ρωσικό Καύκασο, και κατηγορούνται ότι προετοίμαζαν επίθεση συνδέονται επίσης με τους δράστες της επίθεσης στην αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα που διαπράχθηκε στις 22 Μαρτίου.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη στις Μαχατσκαλά και Κασπιίσκ στο Νταγκεστάν τριών προσώπων που σχεδίαζαν «να διαπράξουν μια σειρά τρομοκρατικών εγκλημάτων», δέκα ημέρες μετά την επίθεση στο Crocus City Hall, που στοίχισε τη ζωή σε 144 ανθρώπους.

Σε διευκρινίσεις που έκανε σήμερα, η FSB σημείωσε ότι τα άτομα αυτά, ξένοι υπήκοοι, «προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια σε δημόσιους χώρους στην Κασπιίσκ», πόλη που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, ρωσική δημοκρατία του Καυκάσου με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, στην οποία επικρατεί αστάθεια.

Η NAK είχε ανακοινώσει χθες τη σύλληψη τριών ανθρώπων, αλλά η FSB ανέφερε σήμερα ότι οι συλληφθέντες είναι τέσσερις. Οι άνθρωποι που συνελήφθησαν είχαν στην κατοχή τους αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και αυτόματα όπλα.

Η FSB διευκρίνισε επίσης σήμερα ότι οι συλληφθέντες «εμπλέκονταν άμεσα στην χρηματοδότηση και την παροχή εξοπλισμού και τρομοκρατικών μέσων στους δράστες της τρομοκρατικής ενέργειας που διαπράχθηκε στις 22 Μαρτίου 2024» στο Crocus City Hall.

Την ευθύνη για την επίθεση στην αίθουσα αυτή συναυλιών ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, η Ρωσία δηλώνει επίσης ότι πιστεύει πως "Ουκρανοί εθνικιστές" συνδέονται με την επίθεση, ισχυρισμό τον οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά το Κίεβο.

Οι τέσσερις άνδρες στους οποίους απήγγειλαν κατηγορίες οι ρωσικές αρχές για τη διάπραξη της επίθεσης αυτής ήταν από το Τατζικιστάν, πρώην σοβιετική δημοκρατία της κεντρικής Ασίας στην οποία δραστηριοποιείται το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

