Αφέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος, ένας άνδρας ο οποίος κρατούνταν από τις Αμερικανικές Αρχές, ως ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του διευθυντή του FBI Κας Πατέλ.

«Το άτομο που κρατούνταν αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση από τις αρχές επιβολής του νόμου», έγραψε στο X. «Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας».

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Ο Πάτελ δήλωσε νωρίτερα ότι οι έρευνες για τον δράστη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εμπλέκεται και δεύτερο άτομο». Επίσης, «έχει στηθεί γραμμή πληροφοριών με ψηφιακά μέσα» για τη συλλογή πληροφοριών από το κοινό.

Ο δράστης της επίθεσης φορούσε σκούρα ρούχα και πιθανώς πυροβόλησε από μια στέγη, σύμφωνα με τον Μπο Μέισον, επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα. Οι αρχές έχουν υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του υπόπτου, συμπλήρωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω περιγραφή του.

Ο Μέισον λίγο μετά τους πυροβολισμούς, είχε αναφέρει ότι στα χέρια των Αρχών βρέθηκε ακόμη ένας ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, ο οποίος επίσης ελεύθερος. Το άτομο αυτό τελικά κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, Τζεφ Λονγκ, σημείωσε ότι «η εκδήλωση γινόταν σε έναν ανοιχτό χώρο όπου υπήρχαν έξι αξιωματικοί, ενώ την παρακολουθούσαν περίπου 3.000 άτομα. Η ομιλία του Κερκ γινόταν σε ένα σημείο περιτριγυρισμένο από κτίρια», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται για να αποτρέπουν τέτοιου είδους περιστατικά», αλλά «δυστυχώς συμβαίνουν».

Ο Κερκ, γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε προσκληθεί να μιλήσει στην πανεπιστημιούπολη, όπου και βρισκόταν όταν δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό. Πολλές πηγές ανέφεραν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από ένα ακαδημαϊκό κτίριο περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε.

Εν τω μεταξύ, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο το οποίο, σύμφωνα με ισχυρισμούς, μπορεί να δείχνει έναν «σκοπευτή» στην οροφή ενός κτιρίου στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Το κτίριο, όπως αναφέρει το BBC, φέρεται να έχει αναγνωριστεί ως το σημείο από όπου προήλθε ο πυροβολισμός, από έναν εκπρόσωπο του πανεπιστημίου.

‼️👀‼️



Someone filmed taken a person moving on the roof of the Losee Center at the Utah Valley University, moments before Charlie Kirk was shot in the neck. pic.twitter.com/ZpkgapJAjs — Lucas Gage (@LucasGageX) September 10, 2025

Οι Αμερικανικές αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, καθώς και πλήθος άλλων βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και τα οποία παρουσιάζουν τη δολοφονία του Κερκ από διαφορετικά σημεία, τα οποία τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

This is another angle to see how Charlie Kirk was fatally shot earlier this evening in Utah university. He has been confirmed dead some minutes ago by President Trump. https://t.co/eq4lMBJH8f — #OurFavOnlineDoc 🩺 🇳🇬 🇬🇧 🇨🇦 (@OurFavOnlineDoc) September 10, 2025

🇺🇸 #Urgent | Shots fired at Charlie Kirk, founder of Turning Point USA and Republican Party member, in the neck during an event at Utah Valley University.



Reports indicate it could be a new leftist attack. pic.twitter.com/ZR2lKLpapF — ʜᴇʀQʟᴇs ᴇɴɢ (@Herqles_eng) September 10, 2025

Another video showing the moment Charlie Kirk got shot. pic.twitter.com/hdZU8eC4DP — Clash Report (@clashreport) September 10, 2025

