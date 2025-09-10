Έχασε τη μάχη για τη ζωή του ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ ύστερα από πυροβολισμό που δέχτηκε στο λαιμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Γιούτα, όπως επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησης στο Truth Social, τον οποίο αποκάλεσε σπουδαίο και θρυλικό.

Ειδικότερα, ο Τραμπ αναφέρει στην ανάρτησή του: «Ο σπουδαίος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν ένιωθε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!». Σημειώνεται ότι ο Κερκ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου.

Εκπρόσωπος του Valley University της Γιούτα δήλωσε νωρίτερα ότι ο Κερκ πυροβολήθηκε στο λαιμό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από ιδιωτική ασφάλεια και βρισκόταν στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με το BBC, κανείς άλλος δεν πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος ενώ ο δράστης δεν έχει ακόμη συλληφθεί. Η σύζυγος και τα παιδιά του Κερκ βρίσκονταν στην εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σύμφωνα με τον γερουσιαστή της Οκλαχόμα Markwayne Mullins.



This is horrific.



Pray for Charlie Kirk pic.twitter.com/mQK58jIxul — Gregg 🇺🇸 🇬🇷 (@realgreggd) September 10, 2025

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, μετέδωσε νωρίτερα δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι το άτομο που συνελήφθη μετά τον πυροβολισμό έχει πλέον αφεθεί ελεύθερο, σύμφωνα με το CBS.

Ο Κερκ είναι γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και στενός σύμμαχος πολλών προσώπων του κύκλου του πρώην προέδρου. Μάλιστα είχε μιλήσει στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2024, λίγες ημέρες μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του Τραμπ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, φίλος του Κερκ, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας: «Δώσε του αιώνια ανάπαυση, Κύριε».

