Σκληρή απάντηση στo πρωτοφανές «bullying» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία φαίνεται ότι σχεδιάζει η Ευρώπη, βάζοντας «στο τραπέζι», την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ που συμφωνήθηκε μόλις πέρυσι.

Το λεγόμενο «μπαζούκα» ή αλλιώς Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ. Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα μέτρα δεν περιορίζονται μόνο στους δασμούς, αλλά και στην πνευματική ιδιοκτησία, σε εμπορικούς περιορισμούς, πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις και τις αγορές και περιορισμούς επενδύσεων, ενώ δεν απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των κρατών-μελών για την ενεργοποίηση των αντιμέτρων, αλλά αρκεί μια ειδική πλειοψηφία.

Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να προχωρήσει σε νέους δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες--πρόκειται για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία--οι οποίες ανέπτυξαν στρατιωτικούς στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Οι χώρες αυτές, οι οποίες παίζουν πολύ επικίνδυνο παιγνίδι, αύξησαν το επίπεδο κινδύνου σε απαράδεκτο επίπεδο», έκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών 10% από 1ης Φεβρουαρίου και 25% από 1ης Ιουνίου αν στο μεταξύ δεν έχει επιτευχθεί «συμφωνία για την πλήρη αγορά» της νήσου από τις ΗΠΑ.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να δώσει «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ το Σάββατο στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία (Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή) - σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν το επιχείρημα-πρόσχημα της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προστατεύσει το αρκτικό νησί.

Παράλληλα, προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η απόφασή του υπονομεύει τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής δίνης.

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

«Εκφοβισμοί και απειλές δεν θα μας επηρεάσουν»

Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, χαρακτήρισαν «απαράδεκτες» τις απειλές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε εναντίον «επικίνδυνης» εξέλιξης των σχέσεων. «Καμία εκφοβιστική πρακτική ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

«Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα εγκυμονούσαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής δίνης», προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην πρώτη αντίδρασή της μέσω της πλατφόρμας Χ στη νέα απειλή του Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και προσηλωμένη στη διαφύλαξη της κυριαρχίας της».

Παράλληλα, τόνισε ότι η ΕΕ στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. «Ο διάλογος παραμένει ουσιαστικός και είμαστε δεσμευμένοι να χτίσουμε πάνω στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στο Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ακόμη ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι «είναι ουσιώδεις για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της».

Επίσης, επεσήμανε ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει «το κοινό διατλαντικό μας συμφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων και μέσω του ΝΑΤΟ», συμπληρώνοντας ότι η προ-συντονισμένη δανική άσκηση, που διεξάγεται με τη συμμετοχή συμμάχων, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν συνιστά απειλή για κανέναν.



Territorial integrity and sovereignty are fundamental principles of international law.



They are essential for Europe and for the international community as a whole.



We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

Μια από τις πιο γνωστές υπουργούς της κυβέρνησης της Γροιλανδίας, η Νάγια Νατάνιελσεν, εξήρε το Σάββατο την αντίδραση ευρωπαϊκών χωρών τις οποίες αφορούν οι νέες απειλές για την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας των διαφωνιών για το μέλλον της πελώριας νήσου, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.



«Είμαι κατάπληκτη για τις πρώτες αντιδράσεις των χωρών που μπήκαν στο στόχαστρο. Είμαι ευγνώμων και γεμάτη ελπίδα πως η διπλωματία και οι συμμαχίες θα υπερισχύσουν», ανέφερε η υπουργός Ορυκτών Πόρων της Γροιλανδίας.

Έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της ΕΕ

Σε κάθε περίπτωση, η νέα δασμολογική επίθεση Τραμπ σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη. Οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Κυριακή, με αντικείμενο την απειλή του Τραμπ.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι συγκάλεσε την έκτακτη συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφέρεται συχνά στην επιθυμία του η Ουάσιγκτον να «πάρει τον έλεγχο» της τεράστιας αρκτικής νήσου, μέρος του βασιλείου της Δανίας, για να αντιμετωπιστούν αυτές που χαρακτηρίζει «προωθήσεις» της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής.



Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη δημοσκόπηση, που είδε το φως της δημοσιότητας αυτόν τον μήνα, το 85% των Γροιλανδών εναντιώνεται στην προσάρτηση του νησιού στις ΗΠΑ. Μόλις το 6% τάσσεται υπέρ της ιδέας.



Η Γαλλία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Νορβηγία, μαζί με την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Βρετανία και τη Σλοβενία, έστειλαν αυτή την εβδομάδα στη νήσο στρατιωτικό προσωπικό για αποστολή αναγνώρισης, που εγγράφεται στο πλαίσιο άσκησης της Δανίας, που βαφτίστηκε «Arctic Endurance», κι οργανώθηκε σε συνεργασία με συμμάχους της Κοπεγχάγης στο NATO.



Αναλυτές σχολίασαν πως είδαν στην ανάπτυξη ευρωπαίων στρατιωτικών «στρατηγικό μήνυμα» της Ευρώπης στις ΗΠΑ.

Αμερικανική προειδοποίηση για την εμπορική συμφωνία

Πάντως, ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ προειδοποίησε το Σάββατο την Ευρώπη να μην επιχειρήσει να συνδέσει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς σε βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών λόγω της Γροιλανδίας με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.

Ο Γκριρ πρόσθεσε ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να το κάνει αν θέλει, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να το αποφύγει για το καλό της.

«Αν ήμουν στη θέση των Ευρωπαίων, θα προσπαθούσα πιθανότατα να το απομονώσω, αν μπορούν. Αν θέλουν να αναδείξουν το ζήτημα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, αυτό εξαρτάται πραγματικά από αυτούς και όχι από εμάς», δήλωσε ο Γκριρ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο σαλόνι αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ.

