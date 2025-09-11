Στάρμερ για δολοφονία Κερκ: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Οι σκέψεις μου απόψε είναι με τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ. Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι μια νεαρή οικογένεια στερήθηκε έναν πατέρα και έναν σύζυγο.»

«Πρέπει όλοι να είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα χωρίς φόβο - δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

My thoughts this evening are with the loved ones of Charlie Kirk.



It is heartbreaking that a young family has been robbed of a father and a husband.



We must all be free to debate openly and freely without fear - there can be no justification for political violence. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.