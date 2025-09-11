Λογαριασμός
Στάρμερ για δολοφονία Κερκ: Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία

«Πρέπει όλοι να είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα χωρίς φόβο», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, σε ανάρτησή του στο Χ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Οι σκέψεις μου απόψε είναι με τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ. Είναι σπαρακτικό το γεγονός ότι μια νεαρή οικογένεια στερήθηκε έναν πατέρα και έναν σύζυγο.»

«Πρέπει όλοι να είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα χωρίς φόβο - δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

