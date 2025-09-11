Μπάιντεν για δολοφονία Κερκ: Αυτού του είδους η βία πρέπει να «τερματιστεί τώρα»

Ο Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Τετάρτη τον φόνο του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, που πυροβόλησε ένοπλος στη Γιούτα, τονίζοντας πως η βία του είδους πρέπει να «τερματιστεί τώρα».

«Δεν υπάρχει καμιά θέση στη χώρα μας για τη βία αυτού του τύπου. Πρέπει να τερματιστεί τώρα», τόνισε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος μέσω X, προσθέτοντας πως ο ίδιος κι η σύζυγός του Τζιλ «προσεύχονται» για την οικογένεια και τους αγαπημένους του θύματος.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.