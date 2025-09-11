Υπό κράτηση ύποπτος για τη δολοφονία Κερκ

Υπό κράτηση βρίσκεται ένας ύποπτος για τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ, κάτι που επιβεβαίωσε αργότερα και ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, σύμφωνα με το BBC.

«Ο ύποπτος για τη φρικτή δολοφονία που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται πλέον υπό κράτηση. Ευχαριστούμε τις τοπικές και κρατικές αρχές της Γιούτα για τη συνεργασία τους με το FBI», έγραψε ο Πατέλ σε μια ανάρτηση στο X.

The subject for the horrific shooting today that took the life of Charlie Kirk is now in custody. Thank you to the local and state authorities in Utah for your partnership with @fbi.

We will provide updates when able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Οι έρευνες για τον δράστη βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, ενώ «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι εμπλέκεται και δεύτερο άτομο», σύμφωνα με το FBI.

Επίσης, «έχει στηθεί γραμμή πληροφοριών με ψηφιακά μέσα» για τη συλλογή πληροφοριών από το κοινό.

Ο δράστης της επίθεσης φορούσε σκούρα ρούχα και πιθανώς πυροβόλησε από μια στέγη, σύμφωνα με τον Μπο Μέισον, επικεφαλής του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα. Οι αρχές έχουν υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του υπόπτου, συμπλήρωσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω περιγραφή του και χωρίς να επιβεβαιώσει την κράτηση του υπόπτου.

Νωρίτερα, λίγο μετά τους πυροβολισμούς, ο Μέισον ανέφερε ότι οι αρχές είχαν έναν ύποπτο υπό κράτηση, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Το άτομο αυτό τελικά κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, Τζεφ Λονγκ, σημείωσε ότι «η εκδήλωση γινόταν σε έναν ανοιχτό χώρο όπου υπήρχαν έξι αξιωματικοί, ενώ την παρακολουθούσαν περίπου 3.000 άτομα. Η ομιλία του Κερκ γινόταν σε ένα σημείο περιτριγυρισμένο από κτίρια», ενώ συμπλήρωσε ότι «οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται για να αποτρέπουν τέτοιου είδους περιστατικά», αλλά «δυστυχώς συμβαίνουν».

Ο Κερκ, γνωστός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε προσκληθεί να μιλήσει στην πανεπιστημιούπολη, όπου και βρισκόταν όταν δέχθηκε πυροβολισμό στον λαιμό. Πολλές πηγές ανέφεραν ότι ο πυροβολισμός προήλθε από ένα ακαδημαϊκό κτίριο περίπου 100-200 μέτρα μακριά από το σημείο όπου μιλούσε.

Πηγή: skai.gr

