Ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σκοτώθηκε σήμερα από πυροβολισμό στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ. Ποιος είναι όμως ο Τσάρλι Κερκ; Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους συντηρητικούς influencers στις ΗΠΑ σήμερα.

Το να τον αποκαλούσαμε «επαναστάτη» θα ήταν κάπως υποτιμητικό, σημειώνει το BBC. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και είχε αποκτήσει τεράστιο κοινό μέσω της οργάνωσής του Turning Point, η οποία έχει παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατέκλυζαν το χώρο μέσω των κοινωνικών μέσων και των podcast, ενώ η ικανότητά του να προσελκύει τα πλήθη του είχε εξασφαλίσει έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Turning Point επένδυσε τόσο χρήματα όσο και ανθρώπινο δυναμικό στις κρίσιμες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους. Είχε μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε τη χάρη με μια μεγάλη ομιλία σε ένα συνέδριο του Turning Point στην Αριζόνα.

Η χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ - ήταν παντρεμένος με μια πρώην Μις Αριζόνα, με την οποία είχε δύο παιδιά - βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής του, και θεωρούντο τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια εξαιρετικά πολωτική προσωπικότητα.

Ο Κερκ είχε υποστηρίξει τις ψευδείς ισχυρισμούς του Τραμπ ότι έχασε τις εκλογές του 2020 λόγω νοθείας ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος από τη μεριά του είχε συχνά επαινέσει τον Κερκ για την προσέλκυση νέων καθώς και διαφορετικών εθνοτήτων ψηφοφόρων το 2024.

Το podcast του Κερκ είχε περισσότερους από 500.000 ακροατές κάθε μήνα, ενώ ο λογαριασμός του στο X έχει 5,3 εκατ. ακόλουθους.

