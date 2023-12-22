Μάλλον… ναυτία προκαλούν συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν την τρικυμία που αντιμετώπισε νορβηγικό κρουαζιερόπλοιο στη Βόρεια Θάλασσα.



Το κρουαζιερόπλοιο, με 400 επιβαίνοντες συνολικά, χάνει την πάλη με τη Φύση, θυμίζοντας «παιχνίδι», με ένα τεράστιο κύμα να του «καταφέρει το τελικό χτύπημα», διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση.



Το MS Maud, με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανήκει στην εταιρεία HX του ομίλου Hurtigruten της Νορβηγίας, έπλεε περίπου 162 μίλια από τη δυτική ακτή της Δανίας και περίπου 217 μίλια από την ανατολική ακτή της Βρετανίας όταν το κύμα έσπασε τα παράθυρα στη γέφυρα.





Με τη διακοπή ρεύματος, το πλήρωμα έχασε την δυνατότητα πλοήγησης. Ωστόσο, η κύρια μηχανή του πλοίου εξακολουθούσε να λειτουργεί, επιτρέποντας στο σκάφος να κατευθύνεται χειροκίνητα από το μηχανοστάσιο.



Οι 266 επιβάτες του πλοίου και τα 131 μέλη του πληρώματος είναι ασφαλείς, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Δανικού Κέντρου Συντονισμού Διάσωσης (DJRC), και ρυμουλκείται σε λιμάνι της Γερμανίας.



Το MS Maud είχε ξεκινήσει μια κρουαζιέρα 14 ημερών και επρόκειτο να επιστρέψει στο λιμάνι του Έσεξ στις 23 Δεκεμβρίου. Απέπλευσε από το Floroe στη Νορβηγία την Πέμπτη και επρόκειτο να καταπλεύσει στο Tilbury στη Βρετανία την Παρασκευή.

