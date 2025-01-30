Αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον: Έμπειροι οι πιλότοι του ελικοπτέρου

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά την ενημέρωση για τη σύγκρουση του ελικοπτέρου του Στρατού με το αεροσκάφος της American Airlines, ανέφερε ότι το πλήρωμα του Black Hawk ήταν έμπειρο ενώ αποκάλυψε ότι πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

«Γύρω στις 8:48 χθες το βράδυ ένα UH60 συγκρούστηκε με ένα πολιτικό αεροσκάφος», είπε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη.

Παράλληλα, ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να αναφέρει τα ονόματα των τριών στρατιωτών που επέβαιναν στο ελικόπτερο μέχρι να ειδοποιηθούν οι συγγενείς τους.

"Γνωρίζουμε από την πλευρά μας ποιοι επέβαιναν. Ήταν ένα αρκετά έμπειρο πλήρωμα, και επιχειρούσε στην απαιτούμενη ετήσια νυχτερινή αξιολόγηση. Είχαν γυαλιά νυχτερινής όρασης", πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι το Υπουργείο Άμυνας διερευνά το περιστατικό.

Η μονάδα του στρατού στην οποία ανήκε το ελικόπτερο έχει τεθεί σε επιχειρησιακή παύση, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη στο Reuters.

Ειδικότερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι τα ελικόπτερα αυτής της μονάδας δεν θα πετούν προς το παρόν. Η μονάδα είναι το 12 τάγμα αεροπορίας που εδρεύει στο Fort Belvoir στη Βιρτζίνια.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του επικεφαλής της πυροσβεστικής, Τζον Ντόνελι, οι αρχές δεν αναμένουν να υπάρχουν επιζώντες από τη σύγκρουση ενώ τα συνεργεία διάσωσης έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 28 σορούς από τους 67 συνολικά επιβάτες του αεροπλάνου και του ελικοπτέρου.

«Τώρα περνάμε από μια επιχείρηση διάσωσης σε επιχείρηση ανάσυρσης», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον Ρόναλντ Ρίγκαν.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες λέγοντας ότι τα συνεργεία διάσωσης που κλήθηκαν να διαχειριστούν το περιστατικό «βρήκαν δυνατό άνεμο. Βρήκαν πάγο στο νερό και λειτουργούσαν όλη τη νύχτα υπό αυτές τις συνθήκες».

Σημείωσε ότι τα πληρώματα εξακολουθούσαν να αναζητούν τους υπόλοιπους επιβάτες, προσθέτοντας ότι «η περιοχή της συντριβής είναι μεγάλη».

Η πτήση της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk στην Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα και τα δύο αεροσκάφη να πέσουν στον ποταμό Ποτόμακ. Το αεροσκάφος, το οποίο προερχόταν από τη Γουιτσίτα του Κάνσας, μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, ενώ στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις στρατιώτες.

Τόσο το αεροσκάφος της American Airlines όσο και το στρατιωτικό ελικόπτερο ακολουθούσαν χθες το βράδυ το «τυπικό σχέδιο πτήσης», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι σε νεότερη ενημέρωση.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι οι ερευνητές εντόπισαν και περισυνέλεξαν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, ώστε να προστεθεί στα στοιχεία της έρευνας για την εξακρίβωση των αιτίων της μεγάλης αυτής τραγωδίας στην Ουάσινγκτον.

«Ήταν μια καθαρή νύχτα χθες το βράδυ- το ελικόπτερο ακολουθούσε το τυπικό σχέδιο. Αν ζείτε στην περιοχή της Ουάσινγκτον, θα δείτε ελικόπτερα πάνω και κάτω από το ποτάμι», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Αυτό ήταν ένα τυπικό μοτίβο και χθες το βράδυ. Η πτήση της American Airlines που ερχόταν για να προσγειωθεί ακολουθούσε ένα τυπικό σχέδιο πτήσης, οπότε αυτό δεν ήταν ασυνήθιστο με ένα στρατιωτικό αεροσκάφος να πετάει στο ποτάμι και αεροσκάφη να προσγειώνονται», δήλωσε ο Ντάφι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και τα δύο αεροσκάφη έχουν εντοπιστεί. Το αεροπλάνο βρέθηκε αναποδογυρισμένο, σε τρία τμήματα, με το νερό να το καλύπτει μέχρι τη μέση. Ο Ντάφει συνέχισε λέγοντας:

«Όλοι όσοι πετούν στους αμερικανικούς ουρανούς αναμένουν να πετάνε με ασφάλεια». Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι αρχές «δεν θα ησυχάσουν μέχρι να έχουμε απαντήσεις για τις οικογένειες και για το επιβατικό κοινό».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.