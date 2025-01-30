Η φον ντερ Λάιεν ξεκινά διάλογο για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν συγκάλεσε σήμερα βασικούς ηγέτες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη για την έναρξη του στρατηγικού διαλόγου για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο διάλογος αυτός σηματοδοτεί την έναρξη μιας συνεργατικής και συμπεριληπτικής διαδικασίας με στόχο την αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας και τη διασφάλιση της συνεχούς επιτυχίας του, καθώς πρόκειται για σημαντική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε κομβικό σημείο, και αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενεργούμε ταχέως για την αντιμετώπισή τους. Το θεμελιώδες ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε από κοινού είναι τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ώστε να απελευθερώσουμε την καινοτόμο δύναμη των εταιρειών μας και να διασφαλίσουμε μια ισχυρή και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία. Σήμερα ξεκινάμε έναν διάλογο που θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις. Το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου θα είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο θα παρουσιάσουμε στις 5 Μαρτίου. Το εν λόγω σχέδιο δράσης θα χαράξει μια σαφή πορεία για να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία μας μπορεί να ευδοκιμήσει στην Ευρώπη και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.»

O επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού κ. Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε τα εξής: «Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο τομέας βρίσκεται πλέον εν μέσω μεγάλων διαρθρωτικών μεταβολών. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάμε σήμερα τον διάλογο με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο διάλογος αυτός είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη του βιομηχανικού σχεδίου δράσης της ΕΕ για τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, το οποίο θα παρουσιάσω στις αρχές του 2025».

Κορίνα Γεωργίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.