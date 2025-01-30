Πτήση της American Airlines συγκρούστηκε στον αέρα με στρταιωτικό ελικόπτερο Black Hawk στην Ουάσινγκτον, με αποτέλεσμα και τα δύο να πέσουν στον ποταμό Ποτόμακ. Σημειώνεται ότι η σύγκρουση συνέβη κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ronald Reagan Washington γύρω στις 21:00 τοπική ώρα.

Το αεροσκάφος, το οποίο προερχόταν από την Γουιτσίτα του Κάνσας, μετέφερε 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος ενώ στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις στρατιώτες.

Σύμφωνα με το NBC - που επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές με γνώση των επιχειρήσεων διάσωσης - έχουν ανασυρθεί πάνω από 30 σοροί από τον ποταμό. Νωρίτερα, τα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για τουλάχιστον 19 νεκρούς, με τους διασώστες να συνεχίζουν να ψάχνουν το ποτάμι σε παγωμένες θερμοκρασίες.

Live εικόνα από το σημείο

Στο μεταξύ, η ένωση καλλιτεχνικού πατινάζ των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι «αρκετά μέλη της κοινότητας του πατινάζ» επέβαιναν στο αεροπλάνο, ενώ ρωσικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι πρώην Ρώσοι παγκόσμιοι πρωταθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ βρίσκονταν στο αεροπλάνο που συνετρίβη.

Είναι ακόμη νύχτα στην Ουάσινγκτον και υπάρχει σκοτάδι καθώς περίπου 300 άτομα συνεχίζουν να εργάζονται σε πολύ δύσκολες συνθήκες στον ποταμό με τμήματα του αεροπλάνου να έχουν βυθιστεί έως και 243 εκατοστά.

Σημειώνεται ότι στις 14:30 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν, ανέφερε η δήμαρχος της Ουάσινγκτον σε ανάρτησή της στο X.

Σύμφωνα με το BBC, το νερό στο ποτάμι φαίνεται να έχει λίγο πάγο και νωρίτερα, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας και έκτακτης ανάγκης της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι οι συνθήκες στο ποτάμι είναι «εξαιρετικά δύσκολες».

Η θερμοκρασία του νερού - σε συνδυασμό με την έλλειψη φωτός και τις συνθήκες ανέμου - καθιστά την επιχείρηση «ιδιαίτερα δύσκολη», είπε ο Matthew Schanck, ιδρυτής μιας συμβουλευτικής εταιρείας για τη θαλάσσια έρευνα, διάσωση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Υπάρχει πάγος στο ποτάμι, είναι ιδιαίτερα κρύο και αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την κατάσταση για τα πληρώματα διάσωσης», είπε στο BBC. Με περισσότερους από 60 ανθρώπους προς αναζήτηση, είπε ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να προσπαθήσουμε πραγματικά να εντοπίσουμε τυχόν επιζώντες και να τους διασώσουμε λόγω του κρύου».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, όταν το σώμα προσκρούει σε κρύο νερό, μπορεί να πάθετε «ψυχρό σοκ» μέσα στο πρώτο λεπτό με δραματικές αλλαγές στην αναπνοή, τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση. Μέσα σε δέκα λεπτά, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο των μυών και η υποθερμία μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε 20 έως 30 λεπτά.

Το αεροπλάνο έσπασε σε κομμάτια ενώ το ελικόπτερο παρέμεινε ως επί το πλείστον άθικτο

Το αεροπλάνο διαλύθηκε σε πολλά κομμάτια και τώρα βρίσκεται σε βάθος 5-8 ποδιών (152-243 εκατοστών) μέσα στο νερό, σύμφωνα με τις αρχές, όπως μετέδωσε το CBS News.

Η ομάδα κατάδυσης έχει πλέον βρει και αυτό που φαίνεται να είναι το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά.

Οι δύτες απέκτησαν κάποια πρόσβαση στην καμπίνα και οι αποσκευές είναι μεταξύ των αντικειμένων που έχουν ανακτήσει μέχρι στιγμής, ανέφερε το CBS.

Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης ότι το ελικόπτερο έχει αναποδογυρίσει αλλά φαίνεται να είναι ως επί το πλείστον άθικτο.

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν την εμπειρία των πιλότων στον εναέριο χώρο της Ουάσινγκτον, καθώς τα ελικόπτερα υποτίθεται ότι πρέπει να μένουν κάτω από τα 200 πόδια (60,9 μέτρα) όταν πετούν γύρω από την Ουάσινγκτον.

Ηχητικό ντοκουμέντο

Κι ενώ οι έρευνες για τη διάσωση επιζώντων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ήρθε στο φως ένα ντοκουμέντο από τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν και μετά τη σύγκρουση.

Στο βίντεο, το οποίο εξασφάλισε το CNN από το LiveATC.net. ακούγεται αρχικά η στιγμή που οι ελεγκτές ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ρωτούν το ελικόπτερο αν είναι ορατή η εμπορική πτήση της PSA Airlines.

Τότε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας λέει: «PAT 2-5 έχετε το CRJ στον ορίζοντα;».

Ο χειριστής του ελικοπτέρου απάντησε: «PAT 2-5 περάστε πίσω από το CRJ».

Στη συνέχεια, στο ηχητικό υλικό ακούστηκε ένα «oooh» πιθανότατα από τον πύργο ελέγχου, τη στιγμή της συντριβής.

Η στιγμή της σύγκρουσης

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

Έπειτα, ο πύργος ελέγχου ειδοποίησε έναν άλλο πιλότο για το τι συνέβη και ακούγεται να λέει στο ηχητικό: «Δεν ξέρω αν καταλάβατε νωρίτερα τι συνέβη, αλλά υπήρξε σύγκρουση στο άκρο προσέγγισης του 3-3. Θα διακόψουμε τη λειτουργία επ’ αόριστον, αν θέλετε να επιστρέψετε στην πύλη. Σας προτείνω να συνεννοηθείτε με την εταιρεία. Ενημερώστε με για το τι θέλετε να κάνετε», λέει ο ελεγκτής, αναφερόμενος στον αεροδιάδρομο 33.

Το ηχητικό υλικό αποκάλυψε επίσης ότι κι ένας άλλος πιλότος είχε δει το περιστατικό και το επιβεβαίωσε με έναν ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Τι γνωρίζουμε για το αεροπλάνο και το ελικόπτερο που συγκρούστηκαν

Τα αεροσκάφη που συγκρούστηκαν αναγνωρίστηκαν ως ένα Canadair Regional Jet 700, το οποίο διαχειρίζεται η θυγατρική της American Airlines, PSA Airlines, και ένα ελικόπτερο UH-60 Black Hawk του αμερικανικού στρατού.

Το Canadair Regional Jet 700 (CRJ700) κατασκευάστηκε στον Καναδά από την Bombardier. Το αεροσκάφος μπορεί να φιλοξενήσει 68 έως 78 επιβάτες. Η ιστοσελίδα της American Airlines αναφέρει ότι τα CRJ700 της έχουν 65 θέσεις σε τρεις κατηγορίες.

Το CRJ700 τροφοδοτείται από δύο κινητήρες τζετ που είναι τοποθετημένοι στο πίσω μέρος του αεροσκάφους. Η σειρά CRJ-700 πέταξε για πρώτη φορά το 1999, ενώ η παραγωγή του αεροσκάφους έληξε το 2020. Το αεροσκάφος που συγκρούστηκε κατασκευάστηκε το 2004, σύμφωνα με τα αρχεία της FAA.

Το UH-60 Black Hawk του αμερικανικού στρατού κατασκευάζεται από τη Sikorsky Aircraft, μέρος του αμυντικού κολοσσού Lockheed Martin και μπορεί να μεταφέρει έως και 12 στρατιώτες.

Περισσότερα από 5.000 Black Hawk βρίσκονται σε υπηρεσία σε όλους τους στρατιωτικούς κλάδους των ΗΠΑ και σε 35 άλλα έθνη σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Lockheed Martin.

«Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν επιζώντες»

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι «και τα δύο αεροσκάφη βρίσκονται στο νερό» και ότι 64 άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο της American Airlines και τρεις στο στρατιωτικό ελικόπτερο. «Στο επίκεντρο τώρα είναι η διάσωση των ανθρώπων και σε αυτό επικεντρώνεται όλο το προσωπικό μας», δήλωσε η Μπάουζερ. Αρνήθηκε να σχολιάσει την έρευνα, της οποίας, όπως είπε, θα ηγηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών. Νωρίτερα, αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε στο Reuters ότι δεν επέβαιναν ανώτεροι αξιωματούχοι στο ελικόπτερο. Το ελικόπτερο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

Οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Πότομακ αντιμετωπίζουν «εξαιρετικά δύσκολες» συνθήκες, δήλωσαν εξάλλου οι αρχές, οι οποίες δεν ανακοίνωσαν κανέναν απολογισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσιγκτον Τζον Ντόνελι είπε ότι τα σκάφη βρήκαν γρήγορα ένα από τα αεροσκάφη στο ποτάμι. Όταν ρωτήθηκε για τους επιζώντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής είπε ότι δεν είναι σαφές αν υπάρχουν, αλλά πρόσθεσε ότι οι πρώτοι ανταποκριτές εργάζονται για να βρουν τα θύματα. «Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν επιζώντες», είπε χαρακτηριστικά.

H πτήση 5342 της American Airlines είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της American Airlines, το τζετ είχε χωρητικότητα έως και 65 επιβάτες.

Τραμπ: Η σύγκρουση έπρεπε να είχε αποφευχθεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποφευχθεί». Ειδικότερα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του Truth Social, σημειώνει: «Το αεροπλάνο βρισκόταν σε τέλεια, συνηθισμένη προσέγγιση στο αεροδρόμιο. Το ελικόπτερο κατευθυνόταν απευθείας πάνω στο αεροπλάνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΗ ΝΥΧΤΑ, τα φώτα (προσέγγισης) του αεροπλάνου έλαμπαν, γιατί το ελικόπτερο δεν έκανε άνοδο ή κάθοδο ή στροφή», διερωτήθηκε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν είπε στο ελικόπτερο το να κάνει αντί να το ρωτάει αν είδε το αεροπλάνο. Αυτή είναι άσχημη κατάσταση, που είναι φανερό πως θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί!!!»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ από τη μεριά του δήλωσε ότι ο στρατός και το υπουργείο Άμυνας «ξεκινούν αμέσως» την έρευνα για το ατύχημα.

Τα ελικόπτερα του τύπου Μπλακ Χοκ μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα.

WATCH: New video shows American Airlines flight colliding with Black Hawk helicopter pic.twitter.com/ggnN8yPNig — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

BREAKING: Video shows 2 aircraft colliding over the Potomac River in Washington, D.C. pic.twitter.com/vVcyThS8Lr — BNO News (@BNONews) January 30, 2025

Δεκάδες πυροσβέστες συμμετέχουν σε καταδυτικές επιχειρήσεις κοντά στο σημείο της συντριβής

Η αστυνομία είπε ότι πολλές υπηρεσίες συμμετέχουν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ποταμό Ποτομάκ, που συνορεύει με το αεροδρόμιο.

Δεκάδες πυροσβέστες συμμετέχουν σε καταδυτικές επιχειρήσεις στο σημείο της συντριβής του αεροπλάνου. «Οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στο X ο Έντουαρντ Κέλι, γενικός πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Πυροσβεστών.

Βίντεο τα οποία δημοσιεύτηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς. Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ.

Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα όπως ρυμουλκά και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στις επιχειρήσεις έρευνας..

Breaking: Senator Marshall of Kansas is on way to the scene “Prays God Wraps his arms around each”

Interesting the Reagan Airport has one of the shortest runways in America for the amount of traffic and there was talk by Congressmen of closing it post 9/11.

The Blackhawks… pic.twitter.com/sbB1LabznA — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) January 30, 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ Μάικ Τζόνσον έγραψε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένος» από τη σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους στον αέρα με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού Black Hawk κοντά στο Εθνικό Αεροδρόμιο Reagan.

I’m deeply saddened to learn about the horrific tragedy at Reagan National Airport.



Please join me in praying for everyone involved as well as our first responders. — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 30, 2025

Ο επικεφαλής της American Airlines εξέφρασε "τη βαθιά θλίψη του"

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας American Airilines εξέφρασε σήμερα "τη βαθιά του θλίψη" αφού ένα αεροσκάφος της θυγατρικής της εταιρείας, της PSΑ, το οποίο μετέφερε 64 ανθρώπους συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσινγκτον, στις ΗΠΑ. "Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα", δήλωσε ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι "συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές". "Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε", υπογράμμισε ο Ίσομ προσθέτοντας ότι η American Airlines έχει στείλει μια ομάδα στην Ουάσινγκτον και ότι θα μεταβεί και ο ίδιος εκεί.

Η συντριβή αναβίωσε τις μνήμες μιας αεροπορικής καταστροφής τον Ιανουάριο του 1982

Το αεροδρόμιο Ρίγκαν βρίσκεται στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια, ακριβώς απέναντι από την πρωτεύουσα της χώρας και νότια του Πενταγώνου. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο στρατός πραγματοποιούσε επί χρόνια νυχτερινές και ημερήσιες αποστολές ελικοπτέρων στον ουρανό της Βόρειας Βιρτζίνια κοντά στο αεροδρόμιο.

Το περιστατικό αποτελεί άμεση δοκιμασία για την κυβέρνηση Τραμπ κατά τη δεύτερη εβδομάδα της θητείας του. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ορκίστηκε στη θέση του μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Η συντριβή αναβίωσε τις μνήμες μιας αεροπορικής καταστροφής τον Ιανουάριο του 1982, όταν ένα 737 της Air Florida Boeing δυσκολεύτηκε να σηκωθεί στον αέρα μετά την απογείωση με πάγο στους κινητήρες και στα φτερά, χτύπησε τη γέφυρα της 14ης οδού και στη συνέχεια έπεσε στον παγωμένο Ποτόμακ. Εβδομήντα τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροπλάνο σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις στο έδαφος.

Το τελευταίο επιβατικό αεροσκάφος που συνετρίβη στις ΗΠΑ ήταν η πτήση 3407 της Colgan Air κοντά στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το 2009. Στην πτήση επέβαιναν 45 επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.