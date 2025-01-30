ΗΠΑ: Ο Τραμπ μιλάει τόσο πολύ που οι στενογράφοι του Λευκού Οίκου πασχίζουν να τον παρακολουθήσουν

Οι στενογράφοι του Λευκού Οίκου έχουν πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει τόσο πολύ, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη μεταγραφή των δημόσιων παρατηρήσεών του αγωνίζονται να συμβαδίσουν με τόσες λέξεις αναφέρει το Associated Press.



Υπήρχαν περισσότεροι από 22.000 λέξεις την Ημέρα των Εγκαινίων και στη συνέχεια άλλες 17.000 όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε τοποθεσίες όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές στη Βόρεια Καρολίνα και την Καλιφόρνια. Αρκούν για να καταπονηθούν τα αυτιά και τα δάχτυλα ακόμη και του πιο αφοσιωμένου στενογράφου, ειδικά μετά από τέσσερα χρόνια σχετικής ησυχίας με τον Τζο Μπάιντεν.



Τώρα υπάρχουν συζητήσεις για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού για να συμβαδίσει με τον φόρτο εργασίας, σύμφωνα με άτομα με γνώση των συνομιλιών που μίλησαν ανώνυμα στο πρακτορείο.



Η πλημμυρίδα των λέξεων είναι μια από τις πιο ορατές -ή ηχητικές- αλλαγές από τον Μπάιντεν στον Τραμπ, ο οποίος λαχταρά τα φώτα της δημοσιότητας και καταλαβαίνει καλύτερα από τους περισσότερους πολιτικούς ότι (το να κρατάς την) προσοχή είναι μια μορφή εξουσίας. Μιλάει σχεδόν ασταμάτητα από τότε που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του, καταπνίγοντας τις αντίθετες φωνές και αφήνοντας τους αντιπάλους του να αγωνίζονται να ακουστούν.



Ας δούμε τι έγινε την Τετάρτη, για παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια μιας τελετής υπογραφής της νομοθεσίας για την επιτάχυνση των απελάσεων, ο Τραμπ, μίλησε για τα επιτεύγματά του, ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε προφυλακτικά που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ για να κατασκευάζει βόμβες στη Γάζα, υπερασπίστηκε τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να παγώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες και να μειώσει το κυβερνητικό εργατικό δυναμικό, μίλησε για τη βία των μεταναστών και έκανε την αιφνιδιαστική ανακοίνωση ότι το Γκουαντάναμο στην Κούβα θα χρησιμοποιηθεί ως κέντρο κράτησης για άτομα που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ.



Τα σχόλια του Τραμπ παραμένουν φορτωμένα με ψέματα, συμπεριλαμβανομένων αβάσιμων ισχυρισμών για νοθεία και ισχυρισμών ότι οι πολιτικές για το νερό στην Καλιφόρνια επιδείνωσαν τις πρόσφατες πυρκαγιές. Μερικές φορές μιλάει χωρίς προετοιμασία για γεωπολιτικά ζητήματα, όπως μια πρόσφατη αναφορά ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να εκτοπιστούν από τη Γάζα ενώ ο θύλακας θα ανοικοδομείται. Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πότε να τον πάρουμε σοβαρά, όπως όταν εξετάζει να υπηρετήσει μια τρίτη θητεία, κάτι που το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν επιτρέπει.



Αλλά τώρα που ο Τραμπ επέστρεψε στην προεδρία, είναι δύσκολο να τον αγνοήσουμε.



«Υπαγορεύει τις ειδήσεις με τους όρους του», είπε ο Μάικλ ΛαΡόσα, ο οποίος εργαζόταν ως τηλεοπτικός παραγωγός προτού υπηρετήσει ως εκπρόσωπος της πρώην πρώτης κυρίας Τζιλ Μπάιντεν.



«Έγινε ο συντάκτης ύλης της Αμερικής».



Οι περισσότεροι πρόεδροι προσπαθούν να ξεκινήσουν τη θητεία τους θεαματικά, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή που η επιρροή τους θα μπορούσε να είναι στο αποκορύφωμά της. Ωστόσο, ο Τραμπ «το έχει πάει» σε άλλο επίπεδο.



Ο Μπάιντεν, ένας Δημοκρατικός, πέρασε 2 ώρες και 36 λεπτά μιλώντας στην κάμερα και χρησιμοποίησε 24.259 λέξεις την πρώτη εβδομάδα της εξουσίας του πριν από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το Factba.se.



Τα συγκρίσιμα στατιστικά του Τραμπ: σχεδόν 7 ώρες και 44 λεπτά και 81.235 λέξεις την περασμένη εβδομάδα. Αυτό είναι περισσότερο από το να παρακολουθήσετε την αυθεντική τριλογία του «Star Wars» τη μια μετά την άλλη ταινία, και περισσότερες λέξεις από τα «Μάκβεθ», «Άμλετ» και «Ριχάρδος ο Γ’» μαζί.



Είναι επίσης πολύ περισσότερο από ό,τι όταν ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία για την πρώτη του θητεία πριν από οκτώ χρόνια. Τότε, μιλούσε μόνο στην κάμερα για 3 ώρες και 41 λεπτά και είπε 33.571 λέξεις.



Ο Τραμπ έχει περάσει δεκαετίες εξασκώντας τους καλύτερους τρόπους για να κάνει τους ανθρώπους να τον προσέξουν. Ως επιχειρηματίας της Νέας Υόρκης, «ταΐζε» με ιστορίες κουτσομπόληδες αρθρογράφους, πρόσθεσε επιχρυσωμένο διάκοσμο σε κτίρια και έβαλε το όνομά του σε κάθε προϊόν που πουλούσε. Οι προσπάθειές του έφθασαν στο αποκορύφωμα με το «The Apprentice», το τηλεοπτικό ριάλιτι που τον έβαλε στα αμερικανικά σαλόνια.



«Ένα από τα πράγματα που του έδωσαν το πλεονέκτημα είναι ότι σκέφτεται σαν παραγωγός», είπε ο Κέβιν Μάντεν, ένας Ρεπουμπλικανός επικοινωνιολόγος. «Προγραμματίζει συνεχώς την επόμενη ώρα και προσπαθεί να κρατήσει το κοινό του αφοσιωμένο».



Ένα σημάδι του τι επρόκειτο να έρθει είδαμε λίγο μετά την ορκωμοσία του. Έκανε μια εναρκτήρια ομιλία, και αμέσως μετά έκανε περισσότερες παρατηρήσεις στους υποστηρικτές, πιο σχοινοτενείς και από την ομιλία του. Και μετά μίλησε σε μια αρένα στο κέντρο της πόλης, όπου ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί για μια συγκέντρωση, και αργότερα απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για σχεδόν μια ώρα στο Οβάλ Γραφείο, ενώ υπέγραφε εκτελεστικά διατάγματα.



Κάποια στιγμή, στράφηκε στον Πίτερ Ντούσι του Fox News Channel.



«Κάνει ποτέ ο Μπάιντεν τέτοιες συνεντεύξεις Τύπου;» διερωτήθηκε ο Τραμπ. «Πόσες συνεντεύξεις Τύπου, Πίτερ, έχει κάνει σαν κι αυτές;»



«Σαν κι αυτές;» ρώτησε ο Ντούσι.



«Καμία», είπε ο Τραμπ, απαντώντας στη δική του ερώτηση.



Την Παρασκευή, ο Τραμπ έκανε πραγματική επίδειξη δύναμης στο ομιλείν, δείχνοντας ότι είναι πολύ πιο πρόθυμος να βάλει τον εαυτό του σε καταστάσεις «εκτός κειμένου» από ό,τι ο Μπάιντεν.



Μίλησε με δημοσιογράφους φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο το πρωί. Τούς μίλησε ξανά μετά την προσγείωση στη Βόρεια Καρολίνα, μανά σε μια ενημέρωση για την ανάκαμψη από τον τυφώνα Helene, και κατόπιν όταν συναντήθηκε με θύματα του τυφώνα.



Ο Τραμπ πέταξε εκείνο το απόγευμα στο Λος Άντζελες, όπου συνομίλησε με τοπικούς αξιωματούχους για τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πριν επιβιβαστεί στο Air Force One για να φύγει από την πόλη το βράδυ, απάντησε σε περισσότερες ερωτήσεις δημοσιογράφων στο δρόμο.



Με τα ταξίδια του να συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους δύο φορές στο Air Force One - όσο ο Μπάιντεν είχε μιλήσει σε όλη τη θητεία του.



«Η διαφάνεια επέστρεψε!» έγραψε η επί χρόνια βοηθός του Μάργκο Μάρτιν στα social media.



Αυτή δεν είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσε η Καθλίν Τζέιμισον, διευθύντρια του Κέντρου Δημόσιας Πολιτικής Annenberg στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας.



«Το να είσαι προσβάσιμος και το να είσαι διαφανής είναι δύο διαφορετικά πράγματα», είπε.



Μερικές φορές το να μιλάς περισσότερο δεν παράγει περισσότερη σαφήνεια. Ένα απόγευμα, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπήρχαν «εκπλήξεις» όταν οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς και Λίζα Μουρκόφσκι αποφάσισαν να εναντιωθούν στον Πιτ Χέγκσεθ για να ηγηθεί του Πενταγώνου. Το επόμενο πρωί, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ έκπληκτος» με τις ψήφους τους.

Η Τζέιμισον ανησυχεί ότι ο φρενήρης ρυθμός θα εξαντλήσει τους ανθρώπους.



«Περισσότεροι άνθρωποι απλώς θα κάνουν check out» (θα τα παρατήσουν) ανέφερε χαρακτηριστικά. «Και αυτό είναι πρόβλημα. Ένας ενημερωμένος πολίτης είναι ένας ενεργοποιημένος πολίτης».



Η Κέιτ Μπέρνερ, η οποία εργαζόταν στο επιτελείο επικοινωνίας του Μπάιντεν, είπε ότι η πολυλογία του Τραμπ βοηθά στο να μην μπορούν να τον αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά οι αντίπαλοί του,.



Αλλά υπάρχει επίσης ένας κίνδυνος για τον Τραμπ, σχολίασε η Μπέρνερ. Αν δεν είναι προσεκτικός, είπε, θα μπορούσε για άλλη μια φορά να αρχίσει να «εξαντλεί τη θετική προδιάθεση του αμερικανικού λαού».



