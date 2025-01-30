Ο επιζών του Ολοκαυτώματος Άλμπρεχτ Βάινμπεργκ και ο φωτογράφος και κινηματογραφιστής Λουίτζι Τοσκάνο, ο οποίος έχει αφιερώσει το έργο του στους μάρτυρες του Ολοκαυτώματος, θέλουν να επιστρέψουν τον Ομοσπονδιακό Μεγαλόσταυρο της Αξίας με τον οποίο έχουν τιμηθεί, μετά την έγκριση από την Bundestag ψηφίσματος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) με ψήφους της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

«Θα επιστρέψουμε τα βραβεία μας, είτε μας δεχθεί ο ομοσπονδιακός πρόεδρος είτε χρειαστεί να τα βάλουμε στο γραμματοκιβώτιό του», ανέφερε ο κ. Τοσκάνο και δήλωσε «σοκαρισμένος, εξοργισμένος και ταραγμένος» από τις εξελίξεις στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. «Οι δημοκρατικές μου αξίες έχουν προδοθεί», δήλωσε ο φωτογράφος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Ο Λουίτζι Τοσκάνο, φωτογράφος από το Μανχάιμ, τιμήθηκε το 2021 από τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-βάλτερ Σταϊνμάιερ για το έργο μνήμης «Against Forgetting» (Εναντίον της Λήθης), στο πλαίσιο του οποίου προσπαθεί να αναδείξει τους τελευταίους σύγχρονους μάρτυρες των ναζιστικών εγκλημάτων. «Τα προβλήματα στη μετανάστευση είναι υπαρκτά, αλλά δεν πρέπει να τα λύσουμε με τους ακροδεξιούς. Οι δημοκρατικοί οφείλουν να είναι 100% αφοσιωμένοι στη δημοκρατία. Οι συμβολισμοί και οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτό που συνέβη χθες είναι καταστροφικοί», τόνισε.

Ο κ.Βάινμπεργκ, ο οποίος επέζησε από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Άουσβιτς, στο Μιτελμπάου-Ντόρα και στο Μπέργκεν-Μπέλζεν, δήλωσε επίσης σοκαρισμένος από τα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας στην Bundestag. «Έχουν γίνει δυσβάσταχτες τέτοιες ειδήσεις. Είναι τρομερό. Πηγαίνω σε σχολεία και μιλώ με μαθητές για το τι μπορεί να συμβεί και για το τι θα συνέβαινε εάν έπαιρναν ξανά την εξουσία», είπε στο dpa ο 99χρονος επιζών, αναφερόμενος στην AfD και πρόσθεσε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν ιδέα για το πώς ήταν η Γερμανία το 1945. «Ελπίζω ο κόσμος να συνέλθει. Η πολιτική είναι μια παράξενη υπόθεση», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

