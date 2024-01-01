Οι πράξεις βίας από Ισραηλινούς εποίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έφτασαν σε αριθμό ρεκόρ το 2023, με τουλάχιστον δέκα ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από τέτοιες βίαιες επιθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Yesh Din.

«Η βία των εποίκων είναι η πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης», κατήγγειλε η μκο σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός των επεισοδίων, η σοβαρότητά τους, «ο αριθμός των Ισραηλινών που εμπλέκονται και ο αριθμός» των πράξεων βίας έφτασε στα ύψη το 2023, με πολλά περιστατικά να σημειώνονται ειδικά μετά τις 7 Οκτωβρίου.

«Οι τελευταίοι δύο μήνες» από εκείνη την ημερομηνία «ήταν ιδιαιτέρως βίαιοι», ανέφερε η Yesh Din, ο οποίος κατέγραψε 242 πράξεις βίας.

Δεκάδες σπίτια και οχήματα Παλαιστινίων υπέστησαν ζημιές από Ισραηλινούς εποίκους το 2023, σύμφωνα με αυτή την οργάνωση, η οποία καταγράφει τέτοια βίαια περιστατικά από το 2006.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ κατέγραψε 1.225 επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστινίων μέσα στο 2023.

Μεταξύ αυτών των επιθέσεων, η Yesh Din αναφέρει δύο μεγάλης έκτασης βίαια επεισόδια, που διαπράχθηκαν από «ένα μεγάλο αριθμό Ισραηλινών εποίκων»: το πρώτο στη Χαουάρα τον Φεβρουάριο και το δεύτερο στην Τουρμούς Αγιά τον Ιούνιο, δύο παλαιστινιακές πόλεις που βρίσκονται μεταξύ της Ναμπλούς και της Ραμάλα.

«Εκατοντάδες Ισραηλινοί επιτέθηκαν σε παλαιστινιακά χωριά, πυρπολώντας δεκάδες σπίτια και οχήματα», τόνισε η ισραηλινή μκο.

Στη Δυτική Όχθη, εδάφη που κατέχει από το 1967 το Ισραήλ, 490.000 έποικοι ζουν ανάμεσα σε τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Αυτοί οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Yesh Din εξέφρασε επιφυλάξεις για τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η ισραηλινή αστυνομία, η οποία υποστηρίζει ότι αυτές οι πράξεις βίας μειώθηκαν το 2023 σε σύγκριση με το 2022.

Για τη ΜΚΟ, η αστυνομία μετρά μόνο τον αριθμό των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, αριθμός κατά πολύ μικρότερος από τα βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν και δεν καταγγέλλονται εξαιτίας της έλλειψης εμπιστοσύνης των Παλαιστινίων στις ισραηλινές αρχές, ειδικά μετά την άνοδο στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022 της πιο ακροδεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ υπό την πρωθυπουργία του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης «πιθανώς προκύπτει από μια διαρκή πολιτική επιείκειας» προς τους εποίκους.

Η Δυτική Όχθη βίωνει μια ένταση της βίας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 317 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον στρατό, αλλά και από εποίκους, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Αρχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

