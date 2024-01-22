Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, με ισχυρό παγετό κατά τόπους στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά το πρωί προβλέπει η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα μετά το κύμα ψύχους που έπληξε τη χώρα το Σαββατοκύριακο.



Ειδικότερα, στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Δωδεκάνησα. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια. Στα δυτικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από -10 (μείον 10) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 05 έως τους 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον 4) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νότια τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 7 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες τις πρωτες πρωινές ώρες στην Κρήτη πιθανώς να είναι ισχυρές . Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Βόρειοι 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Στα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκαήσων τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρές. Από το μεσημέρι βαθμιαία βελτίωση.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 και στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 05 έως 11 και στα Δωδεκάνησα από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και στα ορεινά ασθενών χιονοπτώσεων.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στις Σποράδες έως 8 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και στα ορεινά (Πάρνηθα) ασθενών χιονοπτώσεων.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στα ανατολικά έως 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 07 βαθμούς Κελσίου.

