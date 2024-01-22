Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Σταδιακή ύφεση της κακοκαιρίας

Σταδιακή ύφεση της κακοκαιρίας προβλέπει το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ που εκδόθηκε τα μεσάνυχτα.

Πιο αναλυτικά σήμερα Δευτέρα (22-01-24):

1. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθεί τοπικά ισχυρός παγετός τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24).

2. Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σε ολόκληρο το Αιγαίο. Σταδιακά από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) θα εξασθενήσουν στα 8 μποφόρ, αρχικά στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και στο υπόλοιπο Αιγαίο.

3. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (22-01-24) στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και πιθανώς στην Κρήτη.

4. Ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης, οι οποίες από το μεσημέρι της Δευτέρας (22-01-24) σταδιακά θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά της Κρήτης.

Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.