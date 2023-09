«Ψυχρή λίμνη»: Το φαινόμενο που θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα Καιρός 17:45, 03.09.2023 linkedin

Η αργή κίνηση της ψυχρής λίμνης από το Ιόνιο προς την Κεντρική Μεσόγειο σε συνδυασμό με την επίμονη και έντονη μεταφορά υδρατμών από το Αιγαίο προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα θα φέρει βροχές και καταιγίδες