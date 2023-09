Έρχεται η κακοκαιρία «Daniel» - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες - Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός Καιρός 11:30, 04.09.2023 linkedin

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα την Αττική - Νέα σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το μεσημέρι στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Βασίλη Κικίλια, για τα επικείμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.