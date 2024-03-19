Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, από τις προμεσημβρινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα στα δυτικά σταδιακά θα σταματήσουν.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχκά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα βόρεια 6, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα νότια τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά κυρίως στα ανατολικά του νομού .

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι βαθμιαία στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και ως το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα ο καιρός στα δυτική Μακεδονία θα βελτιωθεί, όμως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική) τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βορείων διευθύνσεων, βαθμιαία στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα 5 με 6 με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα και από τα βόρεια.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί. Από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και το βράδυ βορειοδυτικοί στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από το βράδυ στην Εύβοια τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νοτιότερα τμήματα δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ βόρειοι, ενισχυόμενοι τη νύχτα στην Εύβοια στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και από το απόγευμα καταιγίδες. Από το βράδυ στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5, στα νότια 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και στην Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πυκνότερες από το μεσημέρι, με λίγες τοπικές βροχές από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση. Από το βράδυ στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στα νοτιότερα έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες και βαθμιαία καταιγίδες. Από νωρίς το βράδυ στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες τα φαινόμενα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι βαθμιαία στα ανατολικότερα ηπειρωτικά και τις Σποράδες στα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-03-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες. Ο καιρός από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα βελτιωθεί. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά έως τις πρωινές ώρες. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στη βόρεια χώρα και τα ανατολικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσει 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 16 με 17 και τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21-03-2024

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις μεσημβρινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-03-2024

Λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στην ανατολική χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-03-2024

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

