Καιρός: Συνεφιά και βροχές σήμερα - Με τι καιρό θα κάνουμε Κούλουμα

Nεφώσεις που από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, προβλέπει για σήμερα, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά τοπικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί και στα βόρεια βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-03-2024

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Από αργά το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ ασθενή τοπικά φαινόμενα θα διατηρηθούν στην κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-03-2024

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα κεντρικά και νότια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 5 και στο ανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-03-2024

Στα ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα στα δυτικά και τα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 και στα νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-03-2024

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

