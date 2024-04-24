Σήμερα Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ . Οι Άνεμοι Δ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 21 με 22 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή απογευματινή αστάθεια είναι πιθανό να εκδηλωθεί στα Κ και Β ορεινά. Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , οι Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά. Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

