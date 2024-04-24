Λογαριασμός
Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει τη χώρα μας , βαθμιαία θα αρχίσει να μειώνεται. Επισημαίνεται όμως ότι αξιόλογη μείωση των συγκεντρώσεων προβλέπεται από το μεσημέρι και μετά οπότε και θα περιοριστεί στα ανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Τοπικές βροχές θα σημειωθούν  στα Δυτικά και Βόρεια και κυρίως στα ΒΔ . Οι Άνεμοι  Δ    4 με 6  μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 21 με 22 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 24  βαθμούς.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ και Β και την Παρασκευή απογευματινή αστάθεια είναι πιθανό να εκδηλωθεί στα Κ και Β ορεινά.  Η ένταση των ανέμων 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Πέμπτη , και άνοδο την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , οι Βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά.  Άνεμοι: Δυτικοί  3 με 5  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς   

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

