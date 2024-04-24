Ασία: Ακραία ζέστη σε Φιλιππίνες, Ταϊλάνδη, Μπανγκλαντές

Κύμα ακραίας ζέστης πλήττει τη Νοτιοανατολική Ασία με αποτέλεσμα στις Φιλιππίνες χιλιάδες σχολεία να κλείσουν, στην Ταϊλάνδη οι κάτοικοι να κλειστούν στα σπίτια τους και στο Μπανγκλαντές μουσουλμάνοι πιστοί να προσεύχονται για να βρέξει.

Ο Απρίλιος θεωρείται ως ένας από τους θερμότερους μήνες σε αυτές τις χώρες, όμως φέτος, ο καύσωνας επιδεινώνεται από το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο οδηγεί τον υδράργυρο σε επίπεδα ρεκόρ.

Στην Ασία, ο αντίκτυπος των κυμάτων ζέστης είναι ολοένα και πιο σοβαρός, υπογράμμισε χθες, σε ένα δελτίο τύπου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Το έτος 2023 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί παγκοσμίως.

Σήμερα, οι αρχές των Φιλιππίνων συνέστησαν στους πολίτες να μην βγαίνουν έξω.

Η αίσθηση της θερμοκρασίας αναμένεται να φθάσει στους 42 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο σήμερα σε τουλάχιστον 30 πόλεις και κοινότητες των Φιλιππίνων.

Το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως σχεδόν 6.700 σχολεία ανέστειλαν σήμερα τα διά ζώσης μαθήματα.

Εργαζόμενοι στα πρόθυρα λιποθυμίας

Στην Ταϊλάνδη, οι αρχές συνέστησαν σε χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας Μπανγκόκ να μείνουν σήμερα στα σπίτια τους, λόγω των επιπέδων ζέστης που κρίθηκαν «εξαιρετικά επικίνδυνα».

«Παρακαλούμε να αποφύγετε να περάσετε χρόνο σε εξωτερικούς χώρους», προειδοποίησε η δημοτική αρχή της Μπανγκόκ σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε ότι η θερμοκρασία θα φθάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην πρωτεύουσα.

Σε αυτήν την μητρόπολη των 10 εκατομμυρίων κατοίκων και δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.

Οι εργαζόμενοι που είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι διανομείς ή οι πλανόδιοι πωλητές, προσπαθούν να παραμείνουν στη σκιά και να πίνουν νερό για να αντέξουν αυτές τις συνθήκες, τις οποίες επιδεινώνει η ατμοσφαιρική ρύπανση.

«Κάποιες φορές, νιώθω να ζαλίζομαι, όχι όμως σε βαθμό λιποθυμίας», λέει η Μπούπχα Νάκχιν, μια υπαίθρια πωλήτρια κρέατος, σε ένα πεζοδρόμιο στο κέντρο της Μπανγκόκ.

«Έχω την αίσθηση ότι θα λιποθυμήσω, όταν εργάζομαι έξω, όμως δεν έχω άλλη επιλογή», είπε από την πλευρά του ο Μπούνσρι Γουαενκαέου, ένας οδηγός μότο-ταξί.

Προσεύχονται για να βρέξει

Στο Μπανγκλαντές, χιλιάδες πιστοί μουσουλμάνοι αποφάσισαν σήμερα να προσευχηθούν για να βρέξει σε τεμένη και στην ύπαιθρο σε όλη τη χώρα, όπου τα σχολεία έκλεισαν έως το τέλος του μήνα.

«Το να προσευχόμαστε για τη βροχή είναι μια παράδοση του προφήτη μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μουχάμαντ Αμπού Γιουσούφ, ένας ιμάμης, μετά την πρωινή προσευχή του μπροστά από χίλιους πιστούς στο κέντρο της Ντάκας.

«Η ζωή είναι αβάστακτη εξαιτίας της έλλειψης βροχής», υπογράμμισε. «Οι φτωχοί υποφέρουν πάρα πολύ».

Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 42 βαθμούς Κελσίου την περασμένη εβδομάδα στη χώρα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, η μέση ανώτερη θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Ντάκα αυτήν την εβδομάδα ήταν κατά 4 με 5 βαθμούς Κελσίου μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των 30 τελευταίων ετών την ίδια περίοδο.

«Αυτός ο μήνας Απρίλιος είναι ένας από τους θερμότερους μετά την ανεξαρτησία» το 1971, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ταρίφουλ Νεουάζ Καμπίρ, ένας μετεωρολόγος.

Τα νοσοκομείο της παράκτιας περιοχής Πατουακάλι έκαναν λόγο για τοπικές επιδημίες διάρροιας που οφείλονται μεταξύ άλλων στην αύξηση των θερμοκρασιών, όπως εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αρχίατρος της χώρας Μπούπεν Τσάντρα Μοντάλ.

«Ο αριθμός των ασθενών με διάρροια είναι πολύ αυξημένος φέτος», συνέχισε για να καταλήξει πως «όλο αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή».

