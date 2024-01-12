Ψυχρή εισβολή από την Αρκτική - αέριες μάζες από τη Βόρεια Σκανδιναβία και τη Ρωσία κινούνται ήδη προς τα Βαλκάνια - και σύμφωνα με το meteo θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Ελλάδα κυρίως το Σάββατο 13/1.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει, ενώ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, βοριάδες στα πελάγη και χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά και το βράδυ στα ημιορεινά της Χαλκιδικής.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, με βαθμιαία ενίσχυση στα 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια και τα κεντρικά από -05 (μείον 5) έως 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 12 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 06 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις στη Θράκη, στην ανατολική Μακεδονία και στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Στη Χαλκιδική θα σημειωθούν από το απόγευμα ασθενείς βροχές και το βράδυ στα ορεινά- ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα κεντρικά και ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 08 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, λίγα χιόνια στα ηπειρωτικά ορεινά και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Γρήγορα ο καιρός θα βελτιωθεί και οι βροχές θα περιοριστούν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και στα νότια σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, με βαθμιαία ενίσχυση σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από αργά το απόγευμα θα περιοριστούν στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια όπου υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Από το μεσημέρι στα βόρεια και αργότερα στα νότια γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το πρωί στα νότια και από το βράδυ στα ανατολικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις από το βράδυ.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13-01-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις βορειότερες περιοχές χιονόνερο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές των ανωτέρω περιοχών (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 500-600 μέτρα και πάνω). Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ και από τα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα της τάξεως των 5 με 6 βαθμών Κελσίου. Στα βόρεια και τα κεντρικά δε θα ξεπεράσει τους 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά, που στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14-01-2024

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και στα ορεινά της Κρήτης ασθενείς χιονοπτώσεις που το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στη δυτική Ελλάδα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ ενώ στα νότια θαλάσσια 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά ως προς τις μέγιστες τιμές. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, που κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-01-2024

Στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη βαθμιαία 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16-01-2024

Στα δυτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων από το απόγευμα στα δυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια-παραθαλάσσια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη 6 με 7 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες στα βορειοανατολικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω μικρή άνοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.