Σήμερα Πέμπτη από αργά το απόγευμα – βράδυ στα Δ -Κ- και Ν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Άνεμοι Β στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 9 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 12 με 14 βαθμούς , και στο Αιγαίο έως 14 με 15 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Ν και το βράδυ στα Βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.

Το Σάββατο Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά-ημιορεινά. Στην υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. και η θερμοκρασία σε πτώση

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα σταματήσουν , οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: ως 09 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

