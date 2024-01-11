Λογαριασμός
Τοπικές βροχές στα Κεντρικά και Νότια, από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο Παρασκευή , μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Νέο Βόρειο σύστημα το Σάββατο θα ρίξει και πάλι , λίγο , τη θερμοκρασία.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  από αργά το απόγευμα – βράδυ στα Δ -Κ- και Ν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν το βράδυ στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.  Άνεμοι Β στο   Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ , με εξασθένηση.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 9 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 12 με 14 βαθμούς , και στο Αιγαίο έως 14 με 15 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Κ και Ν και το βράδυ στα Βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Βόρεια.  

Το Σάββατο Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά-ημιορεινά. Στην υπόλοιπες  περιοχές λίγες νεφώσεις. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. και η θερμοκρασία σε πτώση

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα σταματήσουν , οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα.  

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη   Άνεμοι Β  4 με 6  μποφόρ , η θερμοκρασία έως 12 βαθμούς.   

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: ως 09 βαθμούς.




