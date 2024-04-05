Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα

Γενικά αίθριος καιρός. Πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ:

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι-απόγευμα λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τμήματα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Αρχικά στα βορειοανατολικά και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στην Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στην Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.



