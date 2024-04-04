Σήμερα Πέμπτη Αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ΒΑ , θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ έως 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 25 βαθμούς

Την Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη , το μεσημέρι και το απόγευμα οπότε πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από Β 4 με 6 μποφόρ , και στο ΝΑ Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5, και στο Αιγαίο έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3με 4 στα Δυτικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

