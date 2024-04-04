Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλοκαιρία και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σ/Κ ενισχύονται οι Βοριάδες στα Ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη  Αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα  στα ΒΑ , θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Α. Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ έως 23 βαθμούς  και στην  υπόλοιπη χώρα  έως  24 με 25 βαθμούς

Την  Παρασκευή Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές  στην Α. Μακεδονία και τη Θράκη , το μεσημέρι και το απόγευμα  οπότε πιθανώς να σημειωθούν πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από Β  4 με 6 μποφόρ  , και στο ΝΑ  Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά   7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάβ/Κυρ Γενικά αίθριος καιρός και μόνο την Κυριακή το απόγευμα στα ΒΑ ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες.   Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5, και στο Αιγαίο έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΔ 3με 4 στα Δυτικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β – ΒΔ  3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark