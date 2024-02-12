Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα η κακοκαιρία εξπρές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής και στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έντασης 8 και τοπικά 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ειδικότερα, σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής και στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βαθμιαία και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια έως 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία από τα δυτικά θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα, τα οποία το πρωί στις βόρειες Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι 7 με 8 και στις Κυκλάδες τοπικά 9 μποφόρ, βαθμιαία απο τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα, από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια έως 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι 6 με 7 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί τοπικά 8 μποφόρ, γρήγορα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 με 6 και βαθμιαία θα γίνουν δυτικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

