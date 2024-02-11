Άλλαξε άρδην το σκηνικό του καιρού με βροχές να εκδηλώνονται από το πρωί της Κυριακής 11/02 σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα βορειοδυτικά.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, ο καιρός θα παρουσιάσει προοδευτική επιδείνωση, και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και σε τμήματα Πελοποννήσου.

Από αργά το βράδυ θα επηρεαστούν η Κεντρική και Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και η Εύβοια.

Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά όπου το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, ωστόσο στο Ιόνιο το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Τη Δευτέρα 12/02 η κακοκαιρία αρχικά θα συνεχιστεί σε μεγάλο μέρος της χώρας. Προοδευτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου κατά τόπους αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Γρήγορα θα επηρεαστούν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τμήματα των Κυκλάδων, ενώ από τις απογευματινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα.

Επίσης, βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται μέχρι το απόγευμα στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά, με σημαντικά ύψη βροχή κατά τόπους. Επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα βορειοανατολικά όπου το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεων 7-8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν προοδευτική εξασθένηση και θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

