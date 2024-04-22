Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία στα νότια θα παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα αναφέρει η ΕΜΥ στην πρόγνωσή της για τον καιρό σήμερα Δευτέρα.



Εντός της ημέρας αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες με τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Βαθμιαία επικράτηση ανατολικών νοτιοανατολικών ανέμων με ενισχυμένες εντάσεις στη νότια χώρα τοπικά στα 6 με 7 και στα θαλάσσια έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 23 με 25 και στην Κρήτη τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες τοπικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι-απόγευμα νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 και στην κεντρική Μακεδονία έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αρχικά στα νότια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από τις πρωινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά στα νοτιότερα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες έως το μεσημέρι.

Ανεμοι: Έως και τις πρωινές ώρες στην Κρήτη ανατολικοί νοτιοιανατολικοί 4 με 6 και στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στη συνέχεια ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 7, βαθμιαία τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία νοτιοανατολικοί στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στα νότια έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις προμεσημβρινές ώρες ανατολικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας αναμένονται κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από τις πρωινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί, βαθμιαία έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4, τις πρωινές ώρες έως 5 και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.