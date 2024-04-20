Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 19-04-2024/1230 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Το βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από μέτωπα και ήδη προκαλεί επιδείνωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει περάσει στο βόρειο Αιγαίο, όπου προβλέπεται πρόσκαιρα να βαθύνει και να συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα ανατολικά τμήματα της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι σήμερα Σάββατο (20-04-24), οπότε και θα κινηθεί ανατολικότερα πληρούμενο.

Τοπικές χαλαζοπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Σάββατο (20-04-24):

Μέχρι τις μεσημβρινές ώρες στη Θεσσαλία (κυρίως στον ν. Μαγνησίας και τα ανατολικά τμήματα του ν. Λάρισας), τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα), σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας (κυρίως ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής), τη Θράκη (κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα), τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Τα φαινόμενα έως τις προμεσημβρινές ώρες σήμερα Σάββατο (20-04-24) θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στις παρακάτω περιοχές:

Θεσσαλία (κυρίως ανατολικά)

Σποράδες

Νότια Πιερία

Βόρεια Εύβοια

Νομό Φθιώτιδας (στα βόρεια)

Νησιά ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Χίο και Λέσβο)

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Η επικαιροποίηση των εκτάκτων δελτίων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.