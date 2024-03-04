Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (04-03-24) έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (05-03-2024) λόγω διέλευσης μετωπικής επιφάνειας από τα δυτικά προς τα ανατολικά της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς από χαλαζοπτώσεις.

Αναλυτικά ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

Τη Δευτέρα (04-03-24)

α. Από το απόγευμα έως αργά το βράδυ στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και πιθανώς τη δυτική Πελοπόννησο.

β. Από το βράδυ στη δυτική και κεντρική και από τη νύχτα και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Τρίτη (05-03-2024)

α. Μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία.

β. Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: skai.gr

