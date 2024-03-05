Σήμερα Τρίτη Ο καιρός θα είναι άστατος με τις περισσότερες βροχές να εκδηλώνονται στα Δυτικά τα Βόρεια και το Α. Αιγαίο. Τα φαινόμενα που θα είναι τοπικά έντονα Στην Κ. την Α. Μακεδονία , τη Θράκη , το Β και Α Αιγαίο από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα ΝΑ. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ 4 με 6 μποφόρ και στα Νότια τοπικά 7 μποφόρ , με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δυτικά και βόρεια έως 14 με 15 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 3 με 5 στα Νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη , βροχερός θα είναι ο καιρός κυρίως στα Δυτικά , Κεντρικά και Βόρεια. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν , που βαθμιαία θα σταματήσουν. Βόρειοι Άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το απόγευμα. Άνεμοι: Από Δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με βροχές και καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 13 βαθμούς.

