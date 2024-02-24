Nεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στα δυτικά της χώρας, ενώ στα βόρεια είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στο ανατολικό Αιγαίο.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, και στο Ιόνιο τοπικά 6 με τάση ενίσχυσης τη νυχτα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 19-20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιάια θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Nότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 20 και στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 16 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσειες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια όπου τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-02-2024

Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μέχρι τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νοτιοδυτικά.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς και κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-02-2024

Αρχικά σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές στα νοτιοανατολικά. Βαθμιαία από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, αλλά σε μεγάλα υψόμετρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν από βόρειες διευθύνσεις και στα βόρεια από ανατολικές και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-02-2024

Στα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις και στα ανατολικά από ανατολικές 3 με 5 και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2024

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

