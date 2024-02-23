Στη δυτική χώρα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κατά διαστήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από το απόγευμα στη δυτική Μακεδονία.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 και στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα στα νότια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 04 έως 13 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στην ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια 4 με 5 και από μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 και τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και από το μεσημέρι στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσειες 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια τμήματα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-02-2024

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με ενίσχυση από τη νύχτα στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-02-2024

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια καθώς και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι οποίες από το απόγευμα και από τα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

