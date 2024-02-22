Άνοδος της θερμοκρασίας και αστάθεια με τοπικές βροχές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Ελλάδα μέχρι και το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα που η δυτική Ευρώπη δέχεται αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας και πολικές αέριες μάζες από τον βόρειο Ατλαντικό.

Αύριο αναμένονται ψυχρές αέριες μάζες στη δυτική Ευρώπη και θερμές αέριες μάζες στην ανατολική Ευρώπη. Στην περιοχή μας, οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας θα κυμαίνονται έως περίπου 5 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ στα βόρεια Βαλκάνια έως και 10 °C υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Στους ορεινούς όγκους της βόρειας Ισπανίας, της νότιας Γαλλίας και γενικά στις 'Αλπεις οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές κατά διαστήματα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το ύψος χιονιού σε αυτές τις περιοχές είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τουλάχιστον 25 ετών, και οι χιονοπτώσεις που προβλέπονται θα είναι οι πιο αξιόλογες του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής.

Στη χώρα μας, βροχοπτώσεις προβλέπονται να εκδηλωθούν από την Κυριακή 25/2, αλλά η θερμοκρασία θα συνεχίσει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα με την επικράτηση νοτιάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

