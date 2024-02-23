Σήμερα Παρασκευή στα Δ , και το Α Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 18 με 19 βαθμούς , και τοπικά έως 20 βαθμούς

Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δυτικά , σποραδικές καταιγίδες στα ΒΔ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά πρόσκαιρα αυξημένη. Άνεμοι Ν 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Την Κυριακή Αραιή συννεφιά που βαθμιαία θα πυκνώσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές , στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στη Δ Ελλάδα θα ενταθούν, και τη νύχτα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από Ν 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Τέλος τη Δευτέρα Αρχικά σε όλη τη χώρα θα υπάρχει συννεφιά , με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία από τα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα. λίγη συννεφιά Άνεμοι: Ν 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς.

