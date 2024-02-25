Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις βραδινές ώρες προβλέπονται για σήμερα στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, αν και θα σημειώσει μικρή πτώση, θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις στην Μακεδονία και βαθμιαία και τη Θράκη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Nότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 05 έως 15 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες στα νότια θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες τοπικά ισχυρές στη νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στα δυτικά τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στη δυτική Κρήτη τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 Έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι, από το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 Έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-02-2024

Στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο αρχικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία, τις Κυκλάδες, την Κρήτη (κυρίως τη νότια), τη Θεσσαλία (κυρίως την ανατολική), την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης πρόσκαιρα και της Αττικής) και στη δυτική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και πιθανώς την Εύβοια, με βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα και τις νότιες περιοχές των νησιών του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα), ενώ τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε μεγάλα υψόμετρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Γρήγορα στα δυτικά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων και στα βόρεια σε ανατολικών και θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-02-2024

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων θα είναι κατά τόπους έντονα, γρήγορα θα στα νοτιοανατολικά θα εξασθενήσουν και στα υπόλοιπα θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-02-2024

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά , οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-02-2024

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά έως 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές

Πηγή: skai.gr

