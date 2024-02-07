Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, ωστόσο θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο νότιοι νοτιοδυτικοί 4 και από το βράδυ τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά κατά τόπους πιο πυκνές με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 08-02-2024

Αρχικά στα δυτικά, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χώρα και θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, όμως θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και κατά τόπους τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

