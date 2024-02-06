Ηλιοφάνεια με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες - Έως 21 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 21 βαθμούς προβλέπει για σήμερα η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου, όμως τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στη Θράκη νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 3 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 2 με 4 και στα νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί 3 με 4 και στην Κρήτη 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι νοτιοδυτικοί, στις Κυκλάδες 4 με 6 και στην Κρήτη 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα δυτικοί με την ίδια ένταση. Από το βράδυ στα βόρεια θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

