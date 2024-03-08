Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση από νωρίς το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανό στα κεντρικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν εκ νέου τις απογευματινές ώρες τα ορεινά της Μακεδονίας, όπου πρόσκαιρα θα σημειωθούν και ασθενείς χιονοπτώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά θαλάσσια έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα νότια τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και τοπικά βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι νωρίς το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από το απόγευμα βορειοανατολικοί, με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι κυρίως στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και γρήγορα από τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Στις Σποράδες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι νωρίς το απόγευμα με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ηπειρωτικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοανατολικούς. Από το απόγευμα ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορειοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

